شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: صرف الدواء بلا وصفة محظور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة من تناول الأدوية بلا وصفة، مؤكدة أن صرف الدواء بلا وصفة محظور

وأشارت إلى أنه يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

وأكدت أنه يحظر على الصيدلي مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك.

كما يحظر من تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.