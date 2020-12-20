مدير تعليم عنيزة: اختبارات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل منتظم

تفقد مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، صباح اليوم الأحد، واطلع على عمليات تنفيذ الاختبارات عن بُعد، والتي تشكل ما يفوق 99% من نسبة الطلبة المختبرين.

ولقد أكّد على ضرورة تقديم أقصى درجات الدعم الممكنة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من أداء الاختبارات بيسر وسهولة.

كما بيًن الحربي أنَّ الاختبارات تسير بشكل منتظم، وتساهم التقنية في إرسال واستقبال الفقرات الاختبارية بشكل آلي، بما يضمن اختبار جميع الطلبة والاستفادة من بقية زمن اليوم الدراسي في تقديم مواد إثرائية تدعم عمليات التعليم عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، نفذ مساعدو مدير التعليم ومشرفو ومشرفات الإدارة زيارات إشرافية تغطي جميع مدارس المحافظة في الفترتين الصباحية والمسائية حيث أظهرت تقاريرالزيارات نتائج مطمئنة على مسارات الاختبارات التي تقام عبر منصة مدرستي.

علاوة على ذلك، عملت الإدارة على تطبيق الاحترازات الصحية تجاه الطلبة الذي سيختبرون بشكل حضوري في بعض المدارس، حرصًا على سلامة الطلبة والطاقم التعليمي وعملًا للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.