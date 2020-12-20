«الحربي» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق منها القصيم

توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، هطول أمطار على عدّة مناطق بالمملكة، خلال الساعات القادمة.

وأوضح أنَّ هناك فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشمل وبريدة، وعنيزة، والمذنب، والرس، والنبهانية، كما تشهد شمال منطقة الرياض هطول أمطار بالمجمعة وشقراء والزلفي وسدير، والغاط والدوادمي.

كما توقّع هطول المطار على مرتفعات جازان، مع احتمال هطولها على حايل وشرقها، وكذا حفرالباطن بالمنطقة الشرقية.

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