«الإحصاء»: السعودية حققت فائضًا تجاريًا بـ44.64 مليار ريال خلال الربع الثالث

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إنَّ المملكة حققت فائضًا تجاريًا بقيمة 44.64 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بعجز بلغ 29 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

ووفق تقرير صادر عن الهيئة، سجلت قيمة الصادرات 161.8 مليار ريال، وبلغت الواردات 117.19 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، بحجم تجارة بلغ 279.02 مليار ريال، وارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 38.2% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، البالغة فيه 117.11 مليار ريال.

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