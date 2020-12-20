متحدثة التعليم: اختبارات اليوم سارت بشكل سلس ومطمئن

في أول يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول
أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول، في أول أيامها، سارت بشكل سلس ومطمئن.
وبدأ ملايين الطلاب والطالبات، اليوم، في جميع أنحاء المملكة، أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، عن بعد عبر منصة مدرستي.
وتعتبر هذه أول مرة في المملكة يؤدي فيها أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة الاختبارات «عن بعد»؛ وذلك عقب قرار وزارة التعليم إجراءها من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مؤكدةً استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.
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