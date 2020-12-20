السعودية | المركزي السعودي يرفع سقف إصدارات “أذونات ساما” الأسبوعية من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يرفع سقف إصدارات “أذونات ساما” الأسبوعية من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:27 مساءً, 20 ديسمبر 2020 م قرر البنك المركزي السعودي “ساما”، رفع سقف إصدارات “أذونات ساما” الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من يوم الأحد 05 / 05 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.

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