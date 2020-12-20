شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مكة مستمرة حتى الـ 5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الخرمة , المويه , تربة , رنية، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.
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