شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة التعليم : إعلان النتائج في أخر يوم اختبارات عبر "نور" والان نبدء بالتفاصيل

أكدت متحدثة وزارة التعليم إبتسام الشهري، أن نتائج الاختبارات عن بعد ستظهر في أخر يوم اختبارات على نظام نور وسيكون بإمكان أولياء الأمور والطلاب الاطلاع عليها.

وأضافت في حديثها لـ"الاخبارية" أن أعمال الاختبارات عن بعد سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن والطلاب لديهم الخبرة والثقة في المنصة. وأوضحت أن منصة مدرستي سجلت دخول ما يقارب نصف مليار ، وهذا لم يكن ليتحقق بدون الشراكة والجهود المبذولة من الأسرة والمدرسة.