شكرا لقرائتكم خبر عن منصات التواصل ترد على «متحدثة التعليم» : نظام الاختبارات معطل والان نبدء بالتفاصيل

فيما أكدت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن أعمال الاختبارات عن بعد سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن ، سجلت منصات التواصل الاجتماعي تذمر وملاحظات من أولياء أمور، بعد تعطل نظام الاختبارات في اليوم الأول .

وكانت انطلقت اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الاقل قبل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.