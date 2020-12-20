ناقة سائبة تتسبب في حادث لعائلة بـ حفر الباطن

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تسبب عبور ناقة لطريق سامودة المؤدي إلى محافظة حفر الباطن في حادث لعائلة بعد أن اصطدمت مركبتهم بالناقة؛ ما تسبب في إصابة امرأة تم إسعافها إلى مستشفى القوات المسلحة في مدينة الملك خالد العسكرية.

وأوضح المتحدث اﻹعلامي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لــ “متابعات الخليج 365” أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغاً من أمن الطرق عند الساعة 06: 04 مساء يوم أمس السبت حول حادث تصادم بعد سامودة باتجاه الميادين قبل البطيحانية بخمسة كيلو وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع.

وأضاف الغامدي أنه عند الوصول للموقع تبين وجود مصابة واحدة تعاني من ألم في الرأس نتيجة كدمة بسيطة وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لها وإسعافها لمستشفى القوات المسلحة.

ومن جانبه، حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي المسافرين من الإبل السائبة خاصة أن هذه الفترة يكثر فيها عبور الإبل إلى المنطقة الشمالية مروراً بضواحي ⁧‫حفر الباطن‬⁩.



