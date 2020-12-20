إجراء 440 عملية قسطرة قلبية بـ مركز القلب في الطائف

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم مركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف خدماته الصحية لـعدد 2991 مستفيداً عبر العيادات الخارجية، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 3270 مستفيداً، كما تمكّن المركز من إجراء 440 عملية قسطرة قلبية، خلال نفس الفترة.

كما قدّم المركز الخدمات الصحية والرعاية الطبية للحالات المحولة من خارج المستشفى، شملت الحالات الطارئة وعددها 165حالة وحالات إنقاذ حياة بلغ عددها 22 حالة, وكذلك حالات في أقسام التنويم وعددها 30 حالة، إضافة إلى الحالات المحولة للعيادات الخارجية وعددها 9 حالات.