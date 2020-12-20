تنبيه من سحب رعدية ممطرة على جازان

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والريث، والطوال، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما نشطة الرياح على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

