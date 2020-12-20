شحنات اللقاح تتوالى يومياً والتطعيم عبر 3 مراحل

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح «فايزر»، لليوم الثالث على التوالي، في حين أفادت وزارة الصحة التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في الرياض، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدناً أخرى.

شحنات اللقاح تتوالى

أكدت وزارة الصحة السعودية أن هناك 100 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» تصل إلى المملكة يوميا، مبينة ارتفاع عدد الذين سجلوا للتطعيم ضد كورونا إلى 347 ألفاً من مختلف مناطق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أعلنت منذ أسبوع، موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” لفيروس كورونا المستجد.

وفي اليوم الثالث لحملة التطعيم قال وكيل وزارة الصحة السعودية إن المملكة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها.

وأضاف: “قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام”؛ وأوضح أنه “: إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء”.

وأفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل، وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في الرياض، وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

مراحل التطعيم

سيكون التطعيم على ثلاث مراحل ومتاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين.

تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

فيما تستهدف المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين، الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقا أنها ستكون “من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان، بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات، وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية”.

ومنذ بدء تفشي “كورونا”، اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة.



