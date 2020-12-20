شكرا لقرائتكم فيديو.. انحراف مركبة واصطدامها بشخصين أمام محل بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-20 فيديو.. انحراف مركبة واصطدامها بشخصين أمام محل بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف وثّق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انحراف مركبة عن الطريق وصدمها شخصين أمام أحد المحلات في شارع الزينة بمحافظة الطائف. وأظهر الفيديو، انحراف المركبة بعد اصطدام مركبة أخرى بها من الخلف، قبل أن تتجه سريعاً بشكل مفاجئ باتجاه الشخصين وتصدمهما.



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