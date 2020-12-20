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شكرا لقرائتكم تحديد موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحديد موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي –سابتكو أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها، إشعاراً بتاريخ 19 /12 /2020 م يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م .
ويصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.
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