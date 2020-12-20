السعودية | السعودية: نأمل أن يسهم تشكيل الحكومة باستقرار اليمن

شكرا لقرائتكم السعودية: نأمل أن يسهم تشكيل الحكومة باستقرار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بأن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن بتحقيق الاستقرار. وقال الوزير السعودي في تغريدة على حسابه على تويتر، الأحد: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، التي تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض.

كما أضاف: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أعلن في وقت سابق الأحد، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات. وأشار إلى أن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان.

كما شدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

بدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.

ترحيب دولي

وكان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، التي أعلن عنها يوم الجمعة لاقى ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، لما قد تمثله هذه الحكومة من توحيد لليمنيين في مواجهة الميليشيات الحوثية، وتعزز التوصل لحل سياسي في البلاد.

يذكر أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية العام الماضي، كان قد نصَّ على العديد من الترتيبات العسكرية، فضلاً عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمدينة عدن الساحلية، وتشكيل حكومة وحدة جديدة، تضم أطيافاً سياسية مختلفة من المجتمع اليمني.