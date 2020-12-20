شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، إن تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن. قال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، إن تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن. وأكد أن المملكة تبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لاتفاق الرياض. وأبدى تطلعه أن يلبي تشكيل الحكومة الجديدة تطلعات اليمنيين لحل سياسي.

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