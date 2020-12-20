شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: ذروة الدبيات 2020 في سماء المملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء السعودية والوطن العربي تشهد وصول شهب الدبيات لذروة نشاطها من منتصف ليل الإثنين 21 ديسمبر والى ما قبل شروق شمس الثلاثاء 22 ديسمبر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي وهي آخر زخات الشهب هذه السنه 2020.

الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

بشكل عام تنتج الدبيات حوالي 10 شهب بالساعة تقريبا بشرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماماً بعيدا عن اضواء المدن وليس من البيت، وهذه السنه لن يؤثر على رصدها، حيث سيكون في طور التربيع الأول وسيغرب بعد منتصف الليل مباشرة.

لمحاولة رؤية بعض منها يتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر حيث تبدو الشهب تشع ظاهريا من أمام هذه الكوكبة النجمية ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

جدير بالذكر بأن شهب الدبيات رصدت حديثا منذ حوالي 100 سنة فقط مقارنه بباقي زخات الشهب السنوية ، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض كوكبة الدب الأصغر.