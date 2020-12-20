شكرا لمتابعة خبر عن فرض رسوم إضافية على تأخير تسجيل اختبار رخصة المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أقرت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسومًا إضافية على اختبار رخصة المعلمين إذا تم التسجيل في وقت متأخر.
وقدرت الرسوم الإضافية، وفقا لـ"الوطن" بمبلغ 50 ريالا لكل اختبار تم تسجيله في وقت متأخر، ليصل قيمة الاختبار الواحد 150 ريال بدلا من 100 ريال حال كان التسجيل مبكر.
الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت توقف نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية عن العمل بعد.
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