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شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة الداخلية اليوم الأحد من الحضور أو الدعوات للتجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصاً في حيز واحد أو محدود .
وأكدت "الداخلية " أنها تعد مخالفة للائحة الحد من التجمعات سواء داخل المنازل أو الإستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره لأكثر من 50 شخص في حيز واحد أو محدود .
وأوضحت أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى على المنشأة – المسؤول 15 ألف ريال ، وعلى الحضور أو المتسبب في ذلك 5 آلاف ريال .
أما العقوبة في المرة الثانية تكون 30 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول ، وعلى الحضور أو الدعوة 10 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، ويحال الحضور أو المدوين للنيابة للعامة .
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