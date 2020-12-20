شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم: الاختبارات اليوم انطلقت بشكل سلس ومطمئن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم " ابتسام الشهري" على أن أعمال الاختبارات سارت اليوم الأحد، بشكل سلس ومطمئن

وكانت الوزارة قد دعت الطلاب إلى الحرص على الأمانة العلمية أثناء تأدية الاختبارات عن بُعد،واستشعار مراقبة الله في ذلك.

وأوضحت الوزارة أنه عند حدوث مشكلة تقنية أثناء تأدية الاختبار عبر منصة مدرستي فإنه يستلزم التواصل مع المدرسة مباشرة.