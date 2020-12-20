بالفيديو.. الأزياء التراثية في المحافظات الجبلية بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):حافظ نساء المحافظات الجبلية في جازان جنوب على الأزياء التراثية، حيث يعرّفن زوار مهرجان العسل في محافظة العيدابي بأنواعها.
وقالت مواطنة لقناة" العربية" إنها تعشق التراث وتحب الأزياء التراثية، حيث بدأت في هذه الملابس منذ 4 سنوات.
وأضافت : الزي الجبلي هو زي المرأة الريفية، وهو شئ قيم حيث يتم تزينه بالخرز بالإضافة إلى التلوين، واستخدام الجلد.
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