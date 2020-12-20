شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يمنح وزير المالية صلاحية تعديل فئة الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء على منح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك صلاحية تعديل فئة الرسوم الجمركية. وافق مجلس الوزراء على منح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك صلاحية تعديل فئة الرسوم الجمركية. ونص قرار المجلس على أنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية. وتضمن القرار أن يأتي التعديل بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ودراسة الأثر المتوقع لهذا التعديل قبل اعتماده.

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