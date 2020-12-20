شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهور سناب شاب "أبو الفدا" يروي قصة حياته: "بدأت بعصير البرتقال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى علي العيسى، المشهور بشخصية أبو الفدا على سناب شات، قصة حياته التي بدأت ببيع عصير البرتقال.

وقال أبو الفدا، في حوار مع برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية،"واحد من الشباب يقول إني واحد تافه، ولا يعرف إني اضطررت إلى العمل في بيع الحطب والعصير رغم أني عندي شهادات فقط بسبب ظروفي، فبعد وفاة والدي قبل 25 عامًا، تحملت مسؤولية أشقائي الأربعة ووالدتي.

وأضاف : قبل السناب كنت أبيع بـ 50 ريال في اليوم، وبعد الشهرة ارتفع دخلي إلى ألف ريال يوميا، والشباب يتطوع لمساعدتي دون مقابل.

وتابع أنه التحق بمعهد البترول في الدمام، وعمل في إحدى الشركات الخاصة بالهندسة المعمارية لكنها فصلته من العمل، لأنها كانت تخسر، واستغنت عن العاملين، فعاد إلى بيع العصير.

واستكمل أنه كان يستخدم حسابه على فيسبوك، ولكن أحد الأشخاص قال له العالم يستخدم الآن “سناب”، وأخذ الجوال منه، وعلّمه كيف يُصوّر به، لتبدأ شهرته.