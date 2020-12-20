شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح مدى أحقية متلقي لقاح كورونا في الإجازة المرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه لا يحق لمن يتلقى لقاح كورونا المستجد الحصول على إجازة مرضية .
وقالت "الصحة " أنه لا توجد دراسات علمية أو توصيات تشير إلى ضرورة العزل الصحي لمن يتلقى لقاح كورونا .
وكانت "الصحة " قد أعلنت أمس السبت على إحتمال الترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الجاري ، وأن من يحصل على جرعتين من لقاح كورونا يتم منحه " رخصة الكترونية " .
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