شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تستمر في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان

وأكد أن المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية، دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، لافتا إلى أن جهود ولي العهد تكللت بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات ، من الاعماق أحييهم.

وأكد أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والاشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الاطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والامن والاستقرار في اليمن، مبدياً تطلع المملكة أكثر من اي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الامان، مضيفاً أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال