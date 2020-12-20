شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» : 30 ساعة فقط لوصول الشمس إلى نقطة المنقلب الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أنه يتبقى 30 ساعة فقط على وصول الشمس إلى أقصى ميلًا لها ناحية الجنوب بما يسمى بـ "نقطة المنقلب الشتوي".
وأوضح الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو له، أنها ستصل إلى هذه النقطة في تمام الساعة الواحدة ودقيقتين من فجر يوم الاثنين والذي يسمونها بـ "نقطة الانصراف"؛ حيث يقولون فيها "لا برد إلا بعد الانصراف"، فلا يأتي البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان إلى فراشه إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.
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