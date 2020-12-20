"التعليم" توجه إرشادات هامة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الإختبارات عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة التعليم اليوم الأحد إرشادات هامة للطلاب والطالبات للإختبارات عن بُعد .
وأكدت أنه يجب الحرص قبل آداء الإختبار على الإرشادات التالية :
- الحصول على جدول الإختبارات مبكراً والإلتزام بالمواعيد .
- التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي / مايكرووسوفت تيمز بحساب الطالب .
- تهيئة مكان مناسب لآداء الإختبار .
- المحافظة على استقامة ظهرك والجلوس على الكرسي بشكل صحيح .
- تجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الإختبار " اتصال بالإنترنت ، الحاسب الآلي أو جهاز ذكي ، أقلام ، أوراق .
كما يجب الإلتزام بالإرشادات التالية أثناء الإختبار :
- الدخول بوقت مبكر قبل الإختبار بـ 5 دقائق على الأقل .
- اتباع تعليمات الإختبار وارشاداته الموضوعة .
- في حل مواجهة تحديات شارك المعلم لإيجاد حل وتقديم الدعم المناسب أثناء فترة التهيئة للإختبار .
- اقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردد في سؤال المعلم برفع اليد أو عن طريق المحادثة .
- بعد الإجابة اضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير اجابتك أثناء التنقل .
- استخدام لغة عربية / انجليزية سليمة .
- سيغلق الإختبار قبل انتهاء الوقت ، فاحرص على التركيز وانهاء الإختبار قبل وقته .
- في حال ورود مكالمة أثناء تأدية الإختبار لا تقلق لن ينقطع الإتصال ، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الإنتهاء من الإجابات في وقتها .
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