شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توجه إرشادات هامة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الإختبارات عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم اليوم الأحد إرشادات هامة للطلاب والطالبات للإختبارات عن بُعد .

وأكدت أنه يجب الحرص قبل آداء الإختبار على الإرشادات التالية :

- الحصول على جدول الإختبارات مبكراً والإلتزام بالمواعيد .

- التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي / مايكرووسوفت تيمز بحساب الطالب .

- تهيئة مكان مناسب لآداء الإختبار .

- المحافظة على استقامة ظهرك والجلوس على الكرسي بشكل صحيح .

- تجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الإختبار " اتصال بالإنترنت ، الحاسب الآلي أو جهاز ذكي ، أقلام ، أوراق .

كما يجب الإلتزام بالإرشادات التالية أثناء الإختبار :

- الدخول بوقت مبكر قبل الإختبار بـ 5 دقائق على الأقل .

- اتباع تعليمات الإختبار وارشاداته الموضوعة .

- في حل مواجهة تحديات شارك المعلم لإيجاد حل وتقديم الدعم المناسب أثناء فترة التهيئة للإختبار .

- اقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردد في سؤال المعلم برفع اليد أو عن طريق المحادثة .

- بعد الإجابة اضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير اجابتك أثناء التنقل .

- استخدام لغة عربية / انجليزية سليمة .

- سيغلق الإختبار قبل انتهاء الوقت ، فاحرص على التركيز وانهاء الإختبار قبل وقته .

- في حال ورود مكالمة أثناء تأدية الإختبار لا تقلق لن ينقطع الإتصال ، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الإنتهاء من الإجابات في وقتها .