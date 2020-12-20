شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يؤكد القبض على قائد مركبة مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن القبض على قائد مركبة مخالف في أحد شوارع المملكة.

وظهر قائد المركبة في مقطع فيديو وهو يتوقف في منتصف الطريق بشكل مخالف ويعيق مرور السيارات؛ حيث تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.