︎ : .

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة من نوع ” دباب سوزوكي ” بعدد من الأشخاص أمام أحد المحال في شارع الزينة محافظة ‎الطائف. وبدا في المقطع المركبة تسير بسرعة جنونية حتى اصطدمت بعدد من الأشخاص الجالسين أمام أحد المحلات في الطائف، ثم فر قائدها هاربًا. وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط قائد المركبة المتهور وتوقيع عقوبة صارمة بحقه، لتعريضه حياة الآخرين للخطر. Source slaati





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.