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استعرض الأمن العام تفاصيل عدد من الجرائم التي تمكن رجال الأمن، من فك ملابساتها والقبض على مرتكبيها، وذلك في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 مواطنين بالرياض، امتهنوا سرقة المركبات من قائديها تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم أخرى، وقدرت قيمة المسروقات بـ 400 ألف ريال.
وأضاف أنه تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية خطفا وافداً من بني جلدتهم بالرياض، وتواصلا مع ذويه في بلاده لدفع فدية مقابل إطلاق سراحه تقدر بـ 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن قوات الأمن أطاحت بتنظيم عصابي مكون من 6 أشخاص مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وحولوها خارج المملكة عبر كيان تجاري لمواطن لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.
وأبان أنه تم رصد مجموعة من الوافدين تخصصوا في تزوير التقارير الطبية تتضمن سلبية العينات لفيروس كورونا المستجد للراغبين في السفر لبلادهم من الوافدين، وتم القبض عليهم.
وقال إن رجال الأمن ألقوا القبض على مواطن تورط بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق بمحافظة القنفذة، وعلى مواطنين قام أحدهما بإطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، والآخر يقوم بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 عصابات تزوير وتهريب.. “الأمن العام”: يستعرض تفاصيل جرائم تمت الإطاحة بمرتكبيها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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