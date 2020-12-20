هكذا يتفاعل الجسم مع لقاح كورونا ويهيئ جهاز المناعة لمحاربته مستقبلاً (فيديو)

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نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح بالتفصيل كيفية عمل لقاح فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان، وتقوية المناعة لمواجهته.

واستعرض الفيديو، الذي أنتجته دائرة المستخلصات الكيميائية التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، مراحل تفاعل الجسم مع اللقاح، بدءا من دخوله عن طريق الحقن في الجسم.

وأوضح انتقال حويصلات دهنية بعد الحقن في الذراع عبر الدم تحتوي على جزيئات اللقاح، لتندمج بنوع خاص من الخلايا المناعية، والتي تُسمى الخلايا المقدمة للمستضد.

وترتد تلك الجزيئات داخل الخلايا إلى أن تلتقي بـ”ريبوسوم”، وهو جسم صانع للبروتينات موجود في “سيتوبلازم” الخلايا بأجسامنا.

وينتج “سيتوبلازم” بروتينًا غريبًا يُعرف بـ”المستضد، وهو قائم على تسلسل مرسال الحمض النووي الريبي، وهو ما يحفز الجهاز المناعي في نهاية المطاف.

وأوضح الفيديو أنه في حالة لقاح “كوفيد 19” ينتقل المستضد إلى الجهاز المناعي بطريقتين، إحداهما تتمثل في التكسير إلى أجزاء ترتبط ببروتين يُسمى “إم إتش سي1″، ليخرج المركب من الشبكة الإندوبلازمية عبر المسار الإفرازي ليصل إلى سطح الخلية، وهو ما يمكّن المناعة الخلوية من التعرف عليه ومقاومة العدوى في المستقبل.

ويشمل المسار الثاني انتقال بروتين السنبلة للقاح إلى سطح الخلية، لتتلقاها خلايا أخرى مقدمة للمستضد، وتتحلل إلى أجزاء تكوّن مركبًا بواسطة بروتين “إم إتش سي 2″، ثم ينتقل إلى سطح الخلية ويساعد الخلايا البائية على إنتاج أجسام مضادة لإبطال مفعول الفيروس في أي عدوى مستقبلية.

Source akhbaar24.argaam

