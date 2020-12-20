وكيل “الصحة” يوضح موعد إصدار الشهادات الصحية لمن تلقوا لقاحات “كورونا” (فيديو)

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أوضح وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن إصدار رخصة وشهادة صحية إلكترونية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” يرتبط بحصولهم على الجرعة الثانية.

وقال عسيري في لقاء مع قناة “العربية”، إن المناعة ضد الفيروس لا تبدأ بعد أخذ الجرعة الثانية من التطعيم مباشرة ولكن يحتاج الشخص بعدها إلى 14 يوماً، حتى يحصل على المناعة الكاملة التي يوفرها التطعيم.

وتوقع أن تنتهي الوزارة من تطعيم الفئة الأولى ذات الخطورة العالية خلال شهر إلى شهرين، على أن تبدأ بعد ذلك في إعطاء اللقاح إلى الفئات الأخرى

Source akhbaar24.argaam

