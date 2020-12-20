شرطة الرياض: القبض على 3 وافدين نفذوا عمليات نصب واحتيال بزعم التعقيب على المعاملات الحكومية

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ، من القبض على 3 وافدين من الجنسية ‎السورية في العقد الثالث والرابع من عمرهم ، مخالفين لنظام الإقامة بعد ثبوت ممارستهم لأعمال النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني.

‏وتبين أن المتهمين قاموا بإيهام ضحاياهم بإنهم يتبعون لأحد المكاتب المخصصة للتعقيب على المعاملات الحكومية للاستيلاء على أموالهم ، وقد قاموا بتحويل المبالغ والتي جاوزت ‎مليون ريال لسوريا.

وأقر المتهمون بجرائمهم، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

Source almnatiq

