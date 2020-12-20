شرطة الرياض: القبض على 3 وافدين نفذوا عمليات نصب واحتيال بزعم التعقيب على المعاملات الحكومية

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ، من القبض على 3 وافدين من الجنسية السورية في العقد الثالث والرابع من عمرهم ، مخالفين لنظام الإقامة بعد ثبوت ممارستهم لأعمال النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني.
وتبين أن المتهمين قاموا بإيهام ضحاياهم بإنهم يتبعون لأحد المكاتب المخصصة للتعقيب على المعاملات الحكومية للاستيلاء على أموالهم ، وقد قاموا بتحويل المبالغ والتي جاوزت مليون ريال لسوريا.
وأقر المتهمون بجرائمهم، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
Source almnatiq
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