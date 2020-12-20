الأمير خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات

عكَس سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن باليمن
أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود السعودية ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها.
وقال الأمير، في حسابه على تويتر: «في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد –حفظهما الله– تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة، وتحقيق تطلعات شعبه، وتُبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية».
وأضاف: «تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف، واستجابة الأطراف اليمنية لها. ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
وتابع: «نتطلع اليوم، أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان؛ فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات، وتتوحد الجهود، وتهون الصعاب وتتحقق الآمال».
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