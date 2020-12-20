طقس الأحد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على عدة مناطق

تنشط الرياح على الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر ، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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