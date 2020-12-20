في أسبوع.. 2318 جولة رقابية لأمانة جازان وبلدياتها لمتابعة تطبيق الاحترازات

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2318 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية؛ لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 219 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات؛ حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 2282 كيلوجرامًا، وقامت بتطهير وتعقيم 484 موقعًا.

وأكد ابن سعيدان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

ودعا «ابن سعيدان» المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.