وزارة التعليم تعلن إرشادات للطلاب قبل وأثناء الاختبارات عن بُعد

قدّمت وزارة التعليم عددًا من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات عن بعد، ووجهت بالحرص عليها من أجل اختبار إلكتروني ناجح.

وتضمنت الإرشادات قبل أداء الاختبارات تأكيد الحصول على جدول الاختبارات من المدرسة مبكرًا والالتزام بمواعيد الاختبار (اليوم والوقت ومدة الاختبار) داعية إلى التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي/ مايكرسوفت Teams بحساب الطالب المؤدي للاختبار.

وأشارت إلى تهيئة مكان مناسب لأداء الاختبار فيه (المكان هادئ، وبعيد عن الضوضاء، والإضاءة جيدة) إضافة إلى المحافظة على استقامة ظهرك وأن تكون الجلسة على الكرسي صحية فضلًا عن تجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الاختبار (اتصال بالإنترنت/ جهاز الحاسب الآلي أو جهاز ذكي/ أقلام/ أوراق).

فيما تضمنت الإرشادات أثناء الاختبار الدخول بوقت مبكر للاختبار على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

وذكرت أنه في حال واجهتك تحديات نأمل مشاركة المعلم لإيجاد حل لها وتقديم الدعم المناسب أثناء فترة التهيئة للاختبار مع قراءة السؤال بشكل جيد وعدم التردد في سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة.

وأوضحت الإرشادات أنه بعد الإجابة عن السؤال احرص بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير إجابتك أثناء التنقل واستخدم لغة عربية / إنجليزية سليمة أثناء الإجابة.

وتابعت سيغلق الاختبار بعد انتهاء الوقت المحدد له؛ لذلك احرص على التركيز وانهاء الاختبار قبل وقته وفي حال وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها.