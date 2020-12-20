شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : تشكيل الحكومة اليمنية خطوة مهمة نحو الحل السياسي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق.

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