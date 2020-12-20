شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات لتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

- جهود ولي العهد في تنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لحل الخلافات الأخوية

- القادة العسكريون في عدن وأبين قدموا مصلحة اليمن امام كل الاعتبارات

قال نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان أنه في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وأضاف سموه عبر حسابه الشخصي : دعماً للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة ، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ اهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار، وتحقق هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات ، من الأعماق أحييهم.

وتابع سموه : تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والاشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والامن والاستقرار في اليمن.

نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال.