تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعماً يقدم وجبات ملوثة

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تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعماً يقدم وجبات ملوثة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - خميس مشيط
قامت بلدية خميس مشيط ممثلة بفرقتها الرقابية بإغلاق أحد المطاعم، في تجاوب سريع مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بتاريخ 19/ 12/ 2020م تحت عنوان “وجبات ملوثة وأغذية فاسدة في مطعم بخميس مشيط“.
وكشف تقرير “متابعات الخليج 365” عن فساد المواد الغذائية وسوء نظافة المطعم وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية حيث تعاملت الجهة المسؤولة تجاه هذا المطعم بما يتطلبه النظام من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من الأمراض التي تشكل خطراً على صحتهم جراء تناولهم للوجبات غير الآمنة من هذا المطعم.
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