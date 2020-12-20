السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بالمكسيك إلى نحو 118 ألفا



مكسيكو سيتي 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس السبت إنها سجلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:19ت م

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مكسيكو سيتي 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس السبت إنها سجلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و627 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و313 ألفا و675 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 117 ألفا و876.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:19ت م0008

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