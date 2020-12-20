السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما نشطة الرياح على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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