السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يستعد لبدء اختبارات الفصل الدراسي



محايل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع الترتيبات والاستعدادات للاختبارات عن بعد عبر

وأوضح مدير التعليم الدكتور أحمد خضران العمري, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وذلك بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، تضمنت مناقشة "آلية الاختبارات " بالإضافة للاختبارات التجريبية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات عن بعد، مما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب .

// انتهى //

23:47ت م

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محايل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع الترتيبات والاستعدادات للاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي ، وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم، حيث يؤدي غدا قرابة 15 ألف طالبٍ وطالبة في جميع المراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي .وأوضح مدير التعليم الدكتور أحمد خضران العمري, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وذلك بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، تضمنت مناقشة "آلية الاختبارات " بالإضافة للاختبارات التجريبية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات عن بعد، مما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب .// انتهى //23:47ت م0126

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