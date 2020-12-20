السعودية | الصحة: 3 فئات لن يتم تطعيمهم بـ “لقاح كورونا”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: 3 فئات لن يتم تطعيمهم بـ “لقاح كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 8:08 صباحًا, 20 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أكد المدير الطبي لبرنامج اللقاحات بوزارة الصحة، سامي المدرع، أنه لا تطعيم للقاح كورونا للحوامل والأشخاص أقل من 18 عامًا ومصابي الحساسية الشديدة. وقال المدرع في تصريحات لقناة العربية: إنه سيتم استبعاد الحالات الإيجابية لكورونا من الحصول على اللقاح، وكذلك من أخذوا جرعة مضادة للإنفلونزا قبل مرور أسبوعين. وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني. وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.

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