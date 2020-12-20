"مئوية زايد" بالقاهرة.. مبادرة عربية لتكريم "حكيم العرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الثلاثاء المقبل، فعاليات "منتدى مئوية زايد حكيم العرب"، في العاصمة المصرية القاهرة، تخليدا لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتستمر فعاليات المبادرة، التي أطلقتها الهيئة العربية للبث الفضائي، حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تقديرا للشيخ زايد، القائد الملهم، وذكراه التي لا ينساها القاصي ولا الداني، ولمواقفه الإنسانية التي لا تنساها ذاكرة الشعوب العربية وشعوب العالم.

ويقام حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في جامعة الدول العربية، حيث تكرم الأمانة للجامعة، سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بـ"درع السيرة الطيبة" تكريما وعرفانا بمواقفه ومآثره الإنسانية.

وسيقوم رئيس المنتدى بتكريم الأمين العام للجامعة العربية بـ"درع العمل العربي المشترك"، وأيضا تكريم شخصيات عربية من رواد التنمية بـ"وسام رواد التنمية".

ويشهد اليوم الثاني للمنتدى افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض قصة وطن "زايد حكيم العرب".

ويتضمن برنامج اليوم الثاني للمنتدى تنظيم "ندوات زايد حكيم العرب" وهي ندوات متخصصة في مسيرة العطاء والإنسانية لحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتحتوي الندوات على 8 أوراق عمل، يقدمها كلا من الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.

ويقدم الندوات أيضا أمجد العضايلة، وزير الإعلام الأردني السابق، والمهندس فتحي جبر عفانة، سفير الأسرة العربية الفلسطيني.

إضافة إلى ورقة مقدمة من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، والدكتور إبراهيم أبوزكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب في مصر، والدكتورة رحاب زين الدين، من حملة المرأة العربية اللبنانية، والإعلامية عايدة عبد الحميد من السودان.

وخلال اليوم الثالث للمنتدى، سيتم الكشف عن التصميم الهندسي للنُصب التذكاري لحكيم العرب، والذي من المقرر بناؤه في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

كما سيتم الإعلان أيضا عن جائزة منظمات المجتمع المدني التي ستقدم لشخصية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتقديم التوصيات الختامية.

وتشرف على إدارة المعرض وتنظيمه "مؤسسة وطني الإمارات"، ويضم المعرض 8 أقسام، من بينها قسم خاص بصور حصرية من أرشيف الجامعة العربية، ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى مساء الخميس المقبل.