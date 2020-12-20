شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية إيرلندا تحتفل بخريجي 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقامت الملحقية الثقافية السعودية في إيرلندا أخيراً، حفلاً لخريجي الفصل الدراسي الأول لعام 2020، بمبنى الملحقية، برعاية الملحق الثقافي الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، وحضور منسوبي الملحقية والخريجين.

وأبانت آل الشيخ في كلمتها للخريجين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعم التعليم والتنمية المستدامة، مؤكدة جهود وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم للملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين. وقالت في كلمتها: «منذُ تشرفي بتكليف من وزير التعليم لمهمة الملحق الثقافي، والطالب هو جل تركيز ومحور اهتمام الملحقية ومصدر قوتها»، مؤكدة أن هذا العام لم يقم أي حفل للخريجين في جميع الجامعات بسبب جائحة كورونا؛ وهذا ما يجعل البعض يشعر بغياب فرحة التخرج. لذلك حرصت الملحقية على أن تقيم الحفل؛ لمشاركة الخريجين فرحتهم بمناسبة لا تتكرر بالعمر إلا مرة واحدة.

بدورها، ألقت الخريجة نجوانه بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين موضحة أن الملحقية صنعت باحتفائها البهجة والفرح في عيون الخريجين بعدما تعذر قيام الجامعات بحفلات التخرج، موضحة أن الملحقية قدمت بهذه الاحتفالية نموذجاً مشرفاً لدعم المبتعث حتى في آخر أيام البعثة.

يذكر أنها المرة الأولى التي يقام فيها حفل للخريجين في مبنى الملحقية الثقافية منذ شراء المبنى عام 2015، فيما اقتصر الحفل على الخريجين، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.