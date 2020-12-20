شاهد ردة فعل مواطن سُحبت سيارته المخالفة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة سحب سيارة مخالفة من مواقف البلد وسط مدينة الطائف. وثق مقطع فيديو لحظة سحب سيارة مخالفة من مواقف البلد وسط مدينة الطائف. وأظهر المقطع ردة فعل صاحب السيارة وهي من نوع “تويوتا هايلوكس” حيث تعلق بالصندوق في الخلف. وأوضح متداولو المقطع أن صاحب السيارة لم يلحظ سحب السيارة إلا في اللحظات الأخيرة، فلم يجد حلا سوى التعلق في الصندوق للحاق بها.

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