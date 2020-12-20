شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تفاصيل الحالة الصحية لأول مواطنة تلقت لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت السيدة شيخة الحربي، أول مواطنة تلقت لقاح فايزر ضد فيروس كورونا في المملكة، قبل يومين، أن حالتها الصحية جيدة.
وأوضحت الحربي أنها لم تشعر بأي تورّم أو ارتفاع في الحرارة، ولا أي أعراض مما يرددها البعض.
وأشارت إلى أنها أصرّت على أخذ اللقاح، وإنها سجّلت في التطبيق المخصص لهذا اللقاح، رغم أنها تعاني من الضغط، والربو.
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