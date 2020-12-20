شكرا لمتابعة خبر عن " الماجد " يوضح حكم الوساوس في عدد الركعات " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف سابقا، الشيخ سليمان الماجد، حكم الوساوس في عدد الركعات.

وأضاف " الماجد " خلال لقائه عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" هذه المسألة لها احتمالان الأول هو الشك مع وجود نوع تحري بمعني أن عنده شك غالب ولكن عنده تحري قد يرفعه من حالة الشك إلى قدر من غلبة الظن بنى عليها وأتم صلاته عليها وسجد سجدتين ".

وتابع:" الاحتمال الثاني هو الشك المحض وهو أن يتساوى عنده الأمران تماما ليس عنده تحري البتة، أي الشك الذي يسميه الفقهاء تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فهنا يبني على الأقل في هذه الحالة ويأتي بركعة ويسجد للسهو أيضا في مقابل السلام ".